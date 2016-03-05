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LEGEND CLUB - MILANO

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28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

28/01/22
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ATLANTICO - ROMA

29/01/22
MOGWAI
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO
BUDGIE: è deceduto Burke Shelley
11/01/2022 - 13:18 (164 letture)

Lizard
Martedì 11 Gennaio 2022, 21.47.45
4
Grandissima band, poco capita dal pubblico, adorata dai musicisti che a frotte si sono ispirati a loro. Buon viaggio.
fasanez
Martedì 11 Gennaio 2022, 18.12.41
3
rip
Rob Fleming
Martedì 11 Gennaio 2022, 14.33.51
2
Nel suo piccolo un musicista importante che ha scritto bellissime pagine di Hard Rock
Mic
Martedì 11 Gennaio 2022, 13.49.07
1
Nooo. Un mito!
RECENSIONI
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