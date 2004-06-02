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VIO-LENCE: i dettagli del nuovo EP ''Let the World Burn'' e un brano
11/01/2022 - 13:46 (101 letture)

LAMBRUSCORE
Martedì 11 Gennaio 2022, 15.57.20
1
Per me niente male, la voce è un marchio di fabbrica, i suoni sono moderni ma va bene così, per il momento direi che ci siamo.
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