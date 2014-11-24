DAGOBA: ecco ''On the Run'' da ''By Night''

13/01/22
EXTREMA
The Positive Pressure (of Injustice) [Ristampa]
14/01/22
MIZMOR
Wit`s End (EP)
14/01/22
EXHAUSTION
Cold Death Embrace
14/01/22
ELECTROMANCY
Technopagan
14/01/22
BELPHEGOR
Blutsabbath (Remastered 2021)
14/01/22
VERIKALPA
Tunturihauta
14/01/22
BELPHEGOR
The Last Supper (Remastered 2021)
14/01/22
OCEANS
Hell Is Where the Heart Is Part 1, Love (EP)
14/01/22
AETHEREUS
Leiden
14/01/22
EREB ALTOR
Vargtimman
15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO
28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
28/01/22
MOGWAI
ATLANTICO - ROMA
29/01/22
MOGWAI
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO