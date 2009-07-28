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LEGEND CLUB - MILANO
JETHRO TULL: disponibile il video ufficiale di ''The Zealot Gene''
12/01/2022 - 14:55 (110 letture)

rocklife
Mercoledì 12 Gennaio 2022, 16.30.42
1
i jethro non si discutono qualsiasi cosa che fanno..pietra miliare nel prog pop folk rock blues ecc...il pifferaio e' sempre magico..d'altronde suonano da 50 anni che vogliamo di piu'...
RECENSIONI
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10/09/2018
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