RINGS OF SATURN: il batterista Mike Caputo lascia la band

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01/02/2016
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AVERSIONS CROWN + RINGS OF SATURN + A NIGHT IN TEXAS + WORMHOLE + HUMAN IMPROVEMENT PROCESS
@Cycle Club, Calenzano (FI), 28/1/2016
 
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