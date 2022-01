KORN: online l'audio di ''Forgotten'' dal nuovo album ''Requiem''

13/01/2022 - 10:12



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 allora ho ragione io che JD dà il meglio di sé quando gli capita qualcosa di brutto nella vita... potrei offrirmi volontario io per "rovinargliela" un po'... sapete se ha animali domestici? potrei ammazzargli il gatto! 5 The Nothing è stato un disco istintivo e viscerale, dove il dolore e i sentimenti sgorgavano senza filtri come un fiume in piena. Qui rilevo eccessiva razionalità, nel senso che entrambi i singoli mi sembrano dei brani composti e lavorati "a freddo", non sono un esplosione di energia vitale come quelle del precedente. è anche vero che bissare la qualità di un disco come The Nothing è impresa veramente ardua... 4 sembra essere tornato più un approccio alla "The paradigm shift" che non alla "The serenity of suffering" o "The nothing"... in generale è meglio della precedente, che pure mi è cresciuta con gli ascolti, ma il signor Davis soprattutto può fare molto ma molto di più... nel senso, nel pulito rimane un mito difficilmente superabile, ma il suo marchio di fabbrica è sempre stato alternare la sua grande voce alle urla inferocite e psicotiche... 3 Non mi convince. Per me Start the Healing come singolo rimane superiore, mentre Forgotten dopo tre ascolti ancora mi trasmette poco. 2 Io ci sento un po' di Alice In Chains 🤔 1 A differenza del precedente singolo questo è un bel pezzo, finalmente.