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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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MOGWAI
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LEGEND CLUB - MILANO
BUNUEL: online il singolo ''Crack Shot''
13/01/2022 - 10:30 (58 letture)

Black Me Out
Giovedì 13 Gennaio 2022, 10.41.43
1
Meno botta rispetto al singolo precedente, però è sempre un bel sentire: quando Eugene Robinson smatta io sono felice. Non trovo da nessuna parte riferimenti alla voce femminile di questo brano però... Comunque ci sta bene.
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WEAPONRY: tutto il debutto ''Everwinding Slaughter'' in streaming
 
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