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14/01/22
OUT OF THIS WORLD
Out of This World

14/01/22
XCIII
Void

14/01/22
AUTUMNS CHILD
Zenith

14/01/22
OCEANS
Hell Is Where the Heart Is Part 1, Love (EP)

14/01/22
VOODOMA
Hellbound

14/01/22
MIZMOR
Wit`s End (EP)

14/01/22
VERIKALPA
Tunturihauta

14/01/22
BELPHEGOR
The Last Supper (Remastered 2021)

14/01/22
GORESKINCOFFIN
Release My Suffering

14/01/22
BELPHEGOR
Blutsabbath (Remastered 2021)

CONCERTI

15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

27/01/22
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

28/01/22
MOGWAI
ATLANTICO - ROMA

29/01/22
MOGWAI
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO
ANNA VON HAUSSWOLFF: tutto il live album in streaming
14/01/2022 - 17:42 (39 letture)

Black Me Out
Venerdì 14 Gennaio 2022, 18.30.50
1
Ascoltato oggi: meraviglioso per me, anche se c'è da dire che gli ultimi due dischi in studio rimangono superiori nel complesso (ed anche "Ceremony", che adoro). Ma questo album vuole essere "un'altra cosa" e ci riesce alla perfezione.
RECENSIONI
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07/12/2020 - 18:21
ANNA VON HAUSSWOLFF: guarda il video di ''Dolore di Orsini''
14/08/2020 - 09:52
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CULT OF LUNA: ascolta la nuova ''Into the Night''
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THE SPIRIT: annunciano il nuovo disco ''Of Clarity And Galactic Structures''
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SANHEDRIN: dettagli e singolo del nuovo album ''Lights On''
 
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