SERIOUS BLACK: online ''Out of the Ashes'' dal prossimo album

15/01/22
DIUR
T. S. N. R. I. - Impermanenza
21/01/22
ABYSSUS
Death Revival
21/01/22
BERIEDIR
AQVA
21/01/22
ASHES OF ARES
Emperors and Fools
21/01/22
COMEBACK KID
Heavy Steps
21/01/22
KANDIA
Quaternary
21/01/22
THEODOR BASTARD
Vetvi (Ristampa)
21/01/22
THROUGH THE NOISE
Tragedies (EP)
21/01/22
GIANT
Shifting Time
21/01/22
DRUID LORD
Relics of the Dead
15/01/22
CANDLEMASS (ANNULLATO)
PHENOMENON LIVE CLUB - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
15/01/22
AD NOCTEM FESTIVAL
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO
05/02/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO
09/02/22
SOEN
LARGO VENUE - ROMA