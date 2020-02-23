      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/01/22
SETYOURSAILS
Nightfall

21/01/22
BERIEDIR
AQVA

21/01/22
ASHES OF ARES
Emperors and Fools

21/01/22
ARTAMENE
Ziggurat

21/01/22
COMEBACK KID
Heavy Steps

21/01/22
KANDIA
Quaternary

21/01/22
GIANT
Shifting Time

21/01/22
THE FERRYMEN
One More River to Cross

21/01/22
THEODOR BASTARD
Vetvi (Ristampa)

21/01/22
DRUID LORD
Relics of the Dead

CONCERTI

20/01/22
TORMENTOR + CULT OF FIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO

05/02/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO

09/02/22
SOEN
LARGO VENUE - ROMA

10/02/22
SOEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

11/02/22
TARJA + TEMPERANCE + SERPENTYNE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
PURE WRATH: dettagli e singolo del nuovo album ''Hymn To The Woeful Hearts''
17/01/2022 - 15:17 (16 letture)

ALTRE NOTIZIE
17/01/2022 - 15:17
PURE WRATH: dettagli e singolo del nuovo album ''Hymn To The Woeful Hearts''
23/02/2020 - 20:43
PURE WRATH: ecco i dettagli dell'EP ''Forlorn Soldier''
ULTIME NOTIZIE
17/01/2022 - 15:30
BREATHE ATLANTIS: a marzo il nuovo ''Overdrive''
17/01/2022 - 15:24
IMPALED NAZARENE: il chitarrista Tomi “UG” Ullgrén lascia il gruppo
17/01/2022 - 12:15
ALESTORM: annunciano il nuovo album ‘‘Seventh Rum of a Seventh Rum’’
16/01/2022 - 23:32
FIND ME: i dettagli di ''Lightning in a Bottle''
16/01/2022 - 23:25
CONFIDENTIAL: presentano il singolo ''Black Angel''
16/01/2022 - 18:34
EVERGREY: il live video di ''King of Errors''
16/01/2022 - 12:44
COLD NIGHT FOR ALLIGATORS: online il singolo ''Behind Curtains''
16/01/2022 - 12:22
ONCE HUMAN: ascolta il nuovo singolo ''Erasure''
16/01/2022 - 00:24
QUICKSTRIKE: guarda la clip di ''Cheats N' Liars'' dal disco di debutto ‘‘None of a Kind’’
16/01/2022 - 00:17
THE WINERY DOGS: aggiornamenti sullo stato di lavorazione del nuovo disco
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     