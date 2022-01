GHOST: dettagli e singolo del nuovo album ''Impera''

20/01/2022 - 14:35 (320 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 13 Lumacorno@ Quale morale? e secoli che si discute la differenza tra etica e morale. ma se si trattasse di tutte e due le cose, come mai viene attaccata solo quella cristiana e non quella islamica e soprattutto ebraica, che di fatto ha generato il cristianesimo? Chi indossa magliette con croci rovesciate deve mettersi in testa che non trasgredisce proprio niente, anzi, fa propaganda (a basso costo) per ambienti che non ci metteranno niente a incularsi pure loro. Magari fate i trasgressivi con le magliette di Nerchial mentre bevete una birra, senza sapere che vi toglieranno anche quella. ma poi, che cazzo vi ha fatto il cristianesimo? bevete e vi drogate come cazzo vi pare, siete liberi d'incularvi, siete liberissimi pure di pisciare su un crocifisso, dove sta tutta questa insofferenza? In un mondo islamizzato voglio proprio vedervi fare tutto questo, e rimpiangerete quel fesso di prete di periferia. Ah tra l'altro il metal praticamente è scomparso. Ormai la maggior parte dei ragazzi ascolta solo merda come hip hop e trap, l'emblema di questa società di minestroni 12 cosa cambia tra l'immaginario satanista dei venom e quello dei ghost? sono entrambe modalita' d'espressione che si basano sull'impatto visivo e sull'affronto della morale... certo, i venom all'epoca avevano maggior risalto perche' erano altri tempi e in giro c'erano molti piu' bacchettoni, ma entrambe le band (cosi' come gran parte dei gruppi black metal, alice cooper, slipknot, lordi, gwar, etc) fanno della presenza scenica che sfida il buon gusto e la morale una delle loro caratteristiche principali 11 In tema di satanismo e metal l'unico veramente coerente che avrebbe diritto ad avere voce in capitolo è il Re. 10 Tino@ concordo, ma l'immaginario satanista deriva solo da una parte del metal, e quella parte merita comunque un distinguo. Non paragonerei sti pagliacci ai Venom ad esempio, che erano fumettistici, mentre questi beccano i soldi e vengono promossi per veicolare e "abituare" a certe tematiche, e in buona misura creano proselitismo, specialmente tra i più giovani. In ogni caso vorrei ricordare i Saxon di Crusader, una dichiarazione d'intenti agli antipodi ma pienamente Metal, quindi l'immaginario satanista nel metal è presente ma non determinante o preponderante. Comunque è vero, oggi se volessi "trasgredire" metterei a cannone Crusader, giusto per provocare e andare contro. Vedi te che tempi sono ah ah 9 Diciamo che lanticristianesimo cattolico con l'immaginario satanista da film horror fa parte della liturgia metal, anche estetica, quindi è moralmente accettata, anzi spesso è pure figa se non presa sul serio. Ormai poi in occidente tra baby gang, bullismo giovanile, maleducazione e senso civico inesistente i veri ribelli sono le persone per bene, i satanisti nel metal sono ormai anacronistici 8 Tino@ è evidente che intendevo dire un'altra cosa. Il fatto che, giustamente, certe cose vanno condannate...tranne se riguarda la figura di Cristo. Quello si può pure infilare in un barattolo e pisciarci dentro e spacciarlo per arte, oppure infilarselo su per il culo di una femminista russa. A proposito di rispetto. 7 Le sinagoghe le bruciavano negli anni 30. C'è già chi si ispira a quell'epoca, sono i gruppi nazi black, bleah 6 La croce rovesciata sta ad indicare che sono dei coglioni. Ma poi, il vaticano è pieno di satanisti massoni, amici del Forge, quindi a chi è rivolta quella croce? Non di certo al clero ma ad un intero mondo culturale che si vuole soppiantare, per piantare un'altra religione, più a misura del coglione moderno smartphonizzato e simile ad una scimmia. Guarda un pò se certe band le vedi mai rovesciare una mezzaluna islamica o cacare sopra una sinagoga. Del resto se vogliono far carriera devono adottare un certo messaggio e farsi veicolo, tipo quella nullità di Nerchial. Comunque la cosa veramente grave e che questo saccheggia gli ABBA e i Beatles senza ritegno 5 Be a febbraio c'è il nuovo dei Voivod (e quindi abbiamo già l'album dell'anno) e a marzo quello dei Marillion, giusto per diversificare i generi. Il pezzo in questione non è da strapparsi i capelli ma comunque abbastanza bello, mi piace, sicuramente meglio degli scialbi singoli di Prequelle il quale aveva pezzi di ben altra caratura al suo interno, come succede quasi sempre, si sa. Ad ogni modo questo singolo mi dà fiducia e mi incuriosisce per quello che potrebbe essere il mood dell'album, staremo a vedere. 4 Bella notizia e bella band, anche se, senza voler scatenare inutili flame, non capisco la necessità di utilizzare la croce rovesciata, ecc., per una band, appunto, che ha notevoli potenzialità. 3 Aspettavo da 4 anni con ansia un nuovo album, e come al solito i singoli fino ad ora mi piacciono molto, sembrano tornati alle sonorità di Meliora, mio album preferito🔥 Quoto il commento qui sotto, finalmente un po' di luce in questo anno iniziato male🙃 2 Finalmente una bella notizia in questo schifo di 2022. 1 I suoni mi piacciono parecchio, basso e batteria in primis. Gran bella produzione… Disco da 78 in su a scatola chiusa 🤪