MEDIEVAL STEEL: ecco la copertina del nuovo album ''Gods of Steel''

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McCallon
Giovedì 20 Gennaio 2022, 23.52.33
2
Attualmente, a me risultano Bobby Franklin, Jeff Miller alla chitarra e Steve Crocker (di ritorno) al basso. Chris Cook dovrebbe essere uscito dalla band lo scorso anno, ma non so se abbiano ufficializzato il nuovo batterista attualmente. Magari prossimamente verranno forniti maggiori dettagli.
fasanez
Giovedì 20 Gennaio 2022, 17.14.14
1
Grandi! ma hanno detto se la lineup è la stessa del passato?
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