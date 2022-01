MEDIEVAL STEEL: ecco la copertina del nuovo album ''Gods of Steel''

20/01/2022 - 14:40 (89 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Attualmente, a me risultano Bobby Franklin, Jeff Miller alla chitarra e Steve Crocker (di ritorno) al basso. Chris Cook dovrebbe essere uscito dalla band lo scorso anno, ma non so se abbiano ufficializzato il nuovo batterista attualmente. Magari prossimamente verranno forniti maggiori dettagli. 1 Grandi! ma hanno detto se la lineup è la stessa del passato?