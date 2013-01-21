      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Shifting Time - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/01/22
SINISTER GHOST
The Dark Abyss of Omerty

28/01/22
EVERGREY
Before the Aftermath - Live in Gothenburg (Live Album

28/01/22
TENSION
Decay

28/01/22
STEVE VAI
Inviolate

28/01/22
EARTHLESS
Night Parade Of One Hundred Demons

28/01/22
CELESTE
Assassine(s)

28/01/22
TOXPACK
Zwanzig. Tausend Volt

28/01/22
KRAEMER
All the Way

28/01/22
CELESTE
Assassine(s)

28/01/22
EMERALD SUN
Kingdom of Gods

CONCERTI

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO

05/02/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO

11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO

18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
GIANT: online la clip di ''The Price of Love''
23/01/2022 - 23:30 (27 letture)

RECENSIONI
94
ARTICOLI
21/01/2013
Intervista
GIANT X
Finché ci si diverte, tutto è possibile!!
 
ALTRE NOTIZIE
23/01/2022 - 23:30
GIANT: online la clip di ''The Price of Love''
22/12/2021 - 18:18
FIMIR: online la clip di ''Obsidian Giant'' dal loro disco di esordio
15/12/2021 - 20:49
GIANT: ecco il nuovo singolo da ''Shifting Time''
19/11/2021 - 09:42
GIANT: i dettagli di ''Shifting Time'', in uscita a gennaio
05/11/2021 - 08:48
GIANT: il nuovo album uscirà a gennaio
09/02/2021 - 00:19
NIGHTFALL: ‘‘Giants of Anger’’ è il terzo singolo da ‘‘At Night We Prey’’
28/10/2020 - 19:36
YAWNING MAN: ascolta ‘‘The Last Summer Eye’’ da ‘‘Live at Giant Rock’’
21/09/2020 - 18:07
KINGDOM OF GIANTS: disponibile il singolo ''Blue Dream''
21/09/2020 - 00:14
YAWNING MAN: ad ottobre il nuovo live album ‘‘Live at Giant Rock’’, ascolta il primo singolo
16/09/2020 - 22:22
ARMORED SAINT: ecco la nuova ‘‘Standing on the Shoulders of Giants’’
ULTIME NOTIZIE
23/01/2022 - 23:21
UNDEATH: ecco ''Rise From the Grave'' dal nuovo album
23/01/2022 - 23:06
HELL MILITIA: in arrivo l'album ''Hollow Void'', ecco ''Dust of Time''
23/01/2022 - 15:38
DRAG ME OUT: ecco dettagli e singolo del secondo album ''Demons Away''
23/01/2022 - 15:32
PAPA ROACH: online il nuovo singolo ''Stand Up''
23/01/2022 - 15:21
CALIBAN: ''Ascent of the Blessed'' è il primo singolo dal nuovo album ''Dystopia''
23/01/2022 - 12:57
WARRIOR SOUL: annunciati i dettagli del nuovo album ''Out on Bail''
23/01/2022 - 12:46
ALAN PARSONS: il video di ''Don't Answer Me'' dal nuovo live album
22/01/2022 - 19:12
DESERTED FEAR: presentano un nuovo singolo da ''Doomsday''
22/01/2022 - 19:08
SETYOURSAILS: ecco la clip di ''Nightfall'' dall'omonimo disco
22/01/2022 - 18:06
EMBRYONIC AUTOPSY: uscirà a febbraio il nuovo album, ecco il primo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     