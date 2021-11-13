THE DEVILS OF LOUDUN: ecco un nuovo brano dal loro disco di esordio

25/01/22
SINISTER GHOST
The Dark Abyss of Omerty
28/01/22
EVERGREY
Before the Aftermath - Live in Gothenburg (Live Album
28/01/22
TENSION
Decay
28/01/22
STEVE VAI
Inviolate
28/01/22
EARTHLESS
Night Parade Of One Hundred Demons
28/01/22
CELESTE
Assassine(s)
28/01/22
TOXPACK
Zwanzig. Tausend Volt
28/01/22
KRAEMER
All the Way
28/01/22
EMERALD SUN
Kingdom of Gods
26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO
05/02/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO
11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO
18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA