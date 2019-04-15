      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/01/22
SINISTER GHOST
The Dark Abyss of Omerty

28/01/22
EVERGREY
Before the Aftermath - Live in Gothenburg (Live Album

28/01/22
TENSION
Decay

28/01/22
STEVE VAI
Inviolate

28/01/22
EARTHLESS
Night Parade Of One Hundred Demons

28/01/22
CELESTE
Assassine(s)

28/01/22
TOXPACK
Zwanzig. Tausend Volt

28/01/22
KRAEMER
All the Way

28/01/22
CELESTE
Assassine(s)

28/01/22
EMERALD SUN
Kingdom of Gods

CONCERTI

26/01/22
SWALLOW THE SUN + AVATARIUM (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO

05/02/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO

11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO

18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
AVIANA: presentano il singolo ''Obsession''
24/01/2022 - 19:52 (51 letture)

ALTRE NOTIZIE
24/01/2022 - 19:52
AVIANA: presentano il singolo ''Obsession''
03/04/2021 - 16:42
AVIANA: ecco il nuovo singolo
06/02/2021 - 17:12
AVIANA: online la clip del singolo ''Retaliation''
16/08/2019 - 12:25
AVIANA: disponibile un altro estratto dal loro album di debutto
01/07/2019 - 22:58
AVIANA: online il primo video dal nuovo album
15/04/2019 - 16:34
AVIANA: firmano con la Arising Empire, un singolo online e una data in Italia
ULTIME NOTIZIE
25/01/2022 - 00:30
THE DEAD DAISIES: Brian Tichy rientra in formazione
25/01/2022 - 00:13
SUICIDE SILENCE: rientrano in Century Media Records
25/01/2022 - 00:12
HAMMER KING: online la clip di ‘‘King of Kings’’ dall’ultimo disco
25/01/2022 - 00:12
FM: a marzo uscirà ‘‘Thirteen’’, ascolta il primo singolo
25/01/2022 - 00:10
ELEINE: entrano nel roster di Atomic Fire Records
24/01/2022 - 19:55
EPHEMERAL: pubblicato il video del loro primo brano ''Deep Blue''
24/01/2022 - 19:41
MAGO DE OZ: si ritira il tastierista Javi Diez
24/01/2022 - 19:38
THE DEVILS OF LOUDUN: ecco un nuovo brano dal loro disco di esordio
24/01/2022 - 12:18
BERIEDIR: online la clip ufficiale del singolo ''At Candle Light''
24/01/2022 - 12:00
HEART ATTACK: firmano con Atomic Fire Records, ascolta l'inedita ''Septic Melody''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     