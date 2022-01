PAIN OF SALVATION: in studio per registrare il nuovo ''The Deep End''

25/01/2022 - 12:51 (181 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Sull’ego niente da dire, ma sul gruppo alla frutta dissento. ITPLOD è uno dei migliori dischi del decennio scorso e Panther è un disco particolare che molte band, però, si sognano. 2 Si è vero, l'ego di Daniel ha fagocitato fratelli, ottimi chitarristi e musicisti, ma io un po' di fiducia gliela darei ancora....vederemo 1 The Deep End. Speriamo sia realmente la FINE dell'agonia di questo gruppo ormai alla frutta da vent'anni da quando l'ego di Gildenlow e il suo discutibile gusto musicale ha preso il sopravvento