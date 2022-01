VOIVOD: online il video ufficiale di ''SynchroAnarchy''

@ Tino: Secondo le partiture dei loro pezzi che si trovano in giro nel web, buona parte fa uso di accordi che vanno oltre il classico power-chord, e includono quinte diminiuite (a iosa), aumentate, triadi maggiori, quarte e estensioni simili che fanno un po' industrial un po' hardcore sperimentale anni 90 (Jawbox, The Dillinger Escape Plan, anche i più recenti Protest the Hero), quindi sono un po' un'influenza nascosta di quella scena. Di sicuro è una sfida ricavare riff e arrangiamento solamente ad orecchio.