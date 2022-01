IN EXTREMO: è scomparso Boris Pfeiffer

5 Una perdita di rilievo nel mittelalter rock tedesco......con affetto condoglianze agli In Extremo! 4 R.i.p. ps: piccolo off-topic, "scomparso", "mancato", "venuto a mancare"... rimango sempre molto stupito dal fatto che al giorno d'oggi non si scriva/dica più "è morto". 3 Noooo, che brutta notizia. Seguo gli In Extremo da più di 20 anni e mi addolora profondamente. R.I.P. 2 Cavolo, seguo da un pezzo gli In Extremo, sono stati credo il primo gruppo folk metal che ho ascoltato, o, comunque, uno dei primi e quello che mi ha definitivamente avviato al genere. Mi spiace molto, sia perché sono molto legata al gruppo, sia, e soprattutto, perché era molto giovane. 1 Giovane, mi spiace. RIP