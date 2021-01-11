      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/01/22
NASSON
Scars

28/01/22
CELESTE
Assassine(s)

28/01/22
SARTORI
Dragons Fire

28/01/22
STEVE VAI
Inviolate

28/01/22
TENSION
Decay

28/01/22
PRAYING MANTIS
Katharsis

28/01/22
JETHRO TULL
The Zealot Gene

28/01/22
TORMENTOR TYRANT
Tormentor Tyrant

28/01/22
CELESTE
Assassine(s)

28/01/22
VICIOUS KNIGHTS
Alteration Through Possession

CONCERTI

28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)

28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO

05/02/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO

11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO

18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA

18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
LIVLOS: ecco il live video di ''Serpentine Supremacy''
27/01/2022 - 23:19 (17 letture)

ALTRE NOTIZIE
27/01/2022 - 23:19
LIVLOS: ecco il live video di ''Serpentine Supremacy''
20/10/2021 - 01:02
LIVLOS: online la clip di ''Seize the Night'' dal prossimo album
22/09/2021 - 23:21
LIVLOS: ''The Purest Black'' è il nuovo brano da ''And There Were None''
19/08/2021 - 23:12
LIVLOS: disponibili i dettagli di ''And then There Were None'' ed il primo singolo
02/02/2021 - 18:23
LIVLOST: ascolta ''Red'' dal nuovo album ''Symphony of Flies''
11/01/2021 - 10:17
LIVLOS: firmano per la Napalm Records, al lavoro sul nuovo album
ULTIME NOTIZIE
27/01/2022 - 23:34
SOULLINE: in streaming un nuovo brano
27/01/2022 - 23:26
HALLAS: i dettagli del nuovo album ''Isle of Wisdom'' ed un brano
27/01/2022 - 23:23
HELTEKVAD: online un brano dal disco di esordio
27/01/2022 - 23:12
COBRA THE IMPALER: presentano il singolo ''Scorched Earth''
27/01/2022 - 20:44
SHAPE OF DESPAIR: ascolta la nuova ''Forfeit''
27/01/2022 - 20:40
ARCH ENEMY: i dettagli del nuovo album ''Deceivers''
27/01/2022 - 13:36
IN EXTREMO: è scomparso Boris Pfeiffer
27/01/2022 - 11:47
MONUMENTS: ad aprile il nuovo album ''In Stasis''
27/01/2022 - 00:36
NEFESH CORE: ascolta il nuovo singolo ''Walls of Time''
27/01/2022 - 00:17
SANDNESS: in primavera il nuovo album ''Play Your Part''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     