SARCASM (SWE): ascolta il nuovo album ''Stellar Stream Obscured''

28/01/22
NASSON
Scars
28/01/22
EARTHLESS
Night Parade Of One Hundred Demons
28/01/22
AMOTH
The Hour of the Wolf
28/01/22
PRAYING MANTIS
Katharsis
28/01/22
THE QUILL
Live, New, Borrowed, Blue
28/01/22
CELESTE
Assassine(s)
28/01/22
TOXPACK
Zwanzig. Tausend Volt
28/01/22
EMERALD SUN
Kingdom of Gods
28/01/22
THE MIST FROM THE MOUNTAINS
Monumental - The Temple of Twilight
28/01/22
JETHRO TULL
The Zealot Gene
28/01/22
PRIMAL FEAR + BURNING WITCHES + SCARLET AURA
DRUSO - RANICA (BG)
28/01/22
DECAPITATED + BLACK TONGUE + HEART OF A COWARD + INFERI
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
02/02/22
ARCTURUS + IOTUNN
LEGEND CLUB - MILANO
05/02/22
SATANIC KOMMANDO FEST
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO
11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO
18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)