NAPALM DEATH: rinviato a marzo 2023 il concerto in Italia

31/01/2022 - 13:46 (138 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 Non vorrei dire un'inesattezza, se la dico scusatemi e correggetemi, ma mi sembra che le band americane abbiano ripreso a suonare e fare tour, ma solo all'interno dei confini degli Stati Uniti. Non mi sembra che negli ultimi due anni siano venuti a suonare in Europa o in Asia, almeno i grandi nomi, mi sbaglio? L'anno scorso gli unici due artisti americani che hanno suonato in Italia sono stati Patti Smith e un chitarrista blues di nome Robben Ford, nessun altro. Non so come sia la situazione nel resto dell'Europa... 4 @Buried Alive Esatto, infatti in USA domani , tra i tanti,parte il tour Nile + Incantation ad esempio dopo che di fatto i live in questi due anni non si sono mai interrotti. Qui da noi invece ci stiamo così affezionando all'emergenza che vogliamo prolungarla sempre di più...speriamo però che l'esempio di UK, Spagna e Danimarca, che si stanno smarcando, si sparga sempre di più, perchè dopo due anni tutto ciò basta e avanza! 3 Spero che sia per altri impegni già programmati di band e locale, perché un rinvio di un anno è assurdo. Ok qualche mese per aspettare che l'attuale situazione migliori ancora (che poi, si suona già adesso quasi ovunque), ma se ancora c'è una paura folle (e immotivata) del Covid è inutile rimandare di 12 mesi e programmare sempre a fine inverno del prossimo anno, non ha alcun senso. 2 Rinvio scontato, spero solo che riconfermino Doom e Siberian Meat Grinder perchè un terzetto del genere è devastazione pura. 1 Che tiro che ha sto pezzo...e che mosse il cantante