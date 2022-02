KING DIAMOND: al lavoro sui testi del nuovo album ''The Institute''

È l'album che aspetto più impazientemente e so già che il Re non deluderà, non l'ha mai fatto. Detto ciò, The institute era già stato annunciato nel 2020 come album diviso in due capitoli e visto che, finalmente, quest'anno pare uscirà la prima parte (dopo due anni di attese e rinvii) insieme al nuovo dei Mercyful Fate (è come essere a Natale tutto l'anno in pratica) voglio auspicare che questi testi siano delle canzoni del secondo capitolo che uscirà più in là...😅