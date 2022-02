KORN: guarda la clip di ''Lost in the Grandeur'' dal nuovo disco in uscita venerdì

@Indigo: io non mi fiderei troppo di quei giudizi, di solito danno voti alti a ogni cosa! ricordati che la regola non scritta è: l'ultimo album è sempre il migliore nella carriera di un artista! @Testamatta ride: abbi pazienza ma è logico che "scatto", non è la prima volta che quello che dico viene messo sotto la lente d'ingrandimento... se leggi bene anch'io nel commento 1 non mi limito a dire solo quello, ma argomento dicendo che il mio non è di certo un accontentarmi... per me i Korn hanno fatto di peggio come singoli, ma molto molto di peggio... mi spiace per Indigo, perchè so che a lui quel pezzo piace, ma quando uscì "never never" nel 2013 io avevo la depressione... poi l'album fortunatamente fu ganzo... quindi a maggior ragione questi 3 mi danno fiducia... comunque so quali sono gli altri tuoi ricordi legati al disco del 2005, rispettabilissimi...@Indigo: io non mi fiderei troppo di quei giudizi, di solito danno voti alti a ogni cosa! ricordati che la regola non scritta è: l'ultimo album è sempre il migliore nella carriera di un artista! 8 Sbirciando un po' i portali esteri sembra che il disco nella sua globalità stia piacendo...ho visto un 8, un 7, 4 stelle su 5 e così via. Tutti però concordano nel dire che il fil rouge è la presenza di una maggiore componente melodica a discapito della pesantezza sentita in the nothing, cosa che avevamo già notato con i 3 singoli. @Testamatta, per me i brani finora pubblicati sono complessivamente buoni e anzi, crescono con l'ascolto per dirla con un'espressione alquanto scontata. Credo possa essere un album ben fatto, non ai livelli dell'incredibile predecessore ma un lavoro che richiede del tempo per assimilare al meglio questa nuova veste dei korn, non inedita ma un'angolazione un po' diversa questo si. 7 Nu metal head: puoi stare sereno, non ti ho dedicato nessun trattamento speciale se è così che l'hai percepito. Penso che non lo faccia nessuno in realtà, se non altro perché tutti immagino abbiano ben altri grattacapi, sono solo commenti fatti sotto falso nome su una notizia di un sito musicale. Lì nascono e lì muoiono. Sul 2005, 2007 e 2011 che vuoi che ti dica, è una vita fa, non credo sia interessante per te sapere perché in quel determinato passaggio della mia vita io abbia potuto avere un approccio iniziale di un certo tipo rispetto a oggi (vale per ogni individuo verso ogni aspetto della vita). Comunque se leggi bene, senza soffermarti su fantomatiche analisi dei tuoi pensieri, credo di aver argomentato abbastanza, almeno per quanto sia possibile farlo qui, e non ho certo chiuso le porte a Requiem, ammesso che debba giustificarmi. Magari quando commenteremo un album dei Korn nel 2035 avrò altro approccio 😉 PS: 2005, quindi See you on the other side, album controverso e complessivamente ovviamente non all'altezza. Questo è il freddo giudizio. Ma ho altri miei ricordi legati ad esso. Che dici, contano? 6 ...e comunque mi spiace deluderti, ma nessun pezzo sui 6 minuti, l'album dura in totale 32 minuti... 5 ma porca miseria possibile che ogni cosa che dico io viene analizzata morbosamente parola per parola? perché per gli altri utenti non succede così? non intendevo dire quello comunque, non mi accontento di ciò che passa il convento... non acquisterai un loro album dopo 23 anni? mi dispiace per te, significa che ti sei "accontentato di quel che passava il convento" addirittura nei tempi bui del periodo senza Head, soprattutto nel 2005, 2007 e 2011... io fossi in te cambierei idea (sei ancora in tempo)... 4 Ok ma converrete che dire "a me nessuno dei 3 singoli fa schifo" è proprio un accontentarsi di ciò che passa il convento. Sono 3 singoli veramente dimenticabili secondo me, ma sono gusti, ci mancherebbe. L'album consta di 9 canzoni, ne restano 6 e spero ci sia qualche guizzo, magari anche semplicemente un bel pezzo di chiusura sui 6 minuti come facevano un tempo (visto che ormai il minutaggio dei loro pezzi si è attestato sui 3 minuti e mezzo, non che ciò debba essere necessariamente un difetto, sia chiaro, però insomma ecco...) con un misto di pathos, rabbia ed epicità. Comunque, con immutato e profondo affetto per JD e gli altri, potrebbe essere il primo loro album che non acquisterò dopo 23 anni, non all'uscita almeno (e la terribile copertina non invoglia). 3 @Numetalhead, ormai siamo agli sgoccioli! Per prepararmi in questi giorni sto ascoltando i singoli pubblicati e ho notato che di volta in volta si scopre una sfumatura o un piccolo dettaglio che li rende sempre più interessanti. è vero che i tre brani non sono dirompenti come quelli di The Nothing, ma forse loro stessi si sono resi conto di non riuscire a replicare quell'irruenza e perciò hanno optato per un approccio diverso, più melodico e "razionale". Avendo finora a disposizione un terzo del disco la mia personale classifica è: 1. Start the Healing 2. Lost in the Grandeur 3. Forgotten. 2 *allo stesso tempo e "TSOS"... comunque delle 3 la mia preferita rimane "Forgotten"... 1 comunque a me nessuno dei 3 singoli fa schifo, sarebbe stato bello proseguire con le sonorità "pesanti" di "The nothing" e anche di "TSOF", ma a me l'approccio più melodico nei Korn, a patto che non si esageri, non mi dà affatto fastidio, e se hanno deciso a questo giro di variare un po' lo capisco e lo accetto senza fare problemi... chi ha avuto la possibilità di ascoltare l'album per intero conferma il piglio più melodico già anticipato dai 3 singoli rispetto a "The nothing", ma alo stesso tempo parla di un album uniforme, che non deluderà, quindi se forse non ci saranno canzoni più "dure" di queste altresì non ci saranno nemmeno canzoni più "molli"...comunque a me nessuno dei 3 singoli fa schifo, sarebbe stato bello proseguire con le sonorità "pesanti" di "The nothing" e anche di "TSOF", ma a me l'approccio più melodico nei Korn, a patto che non si esageri, non mi dà affatto fastidio, e se hanno deciso a questo giro di variare un po' lo capisco e lo accetto senza fare problemi...