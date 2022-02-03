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RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
ABSENT IN BODY: nuovo gruppo con membri di Neurosis, Amenra e Sepultura
03/02/2022 - 13:23 (39 letture)

God of Emptiness
Giovedì 3 Febbraio 2022, 17.07.36
1
Davvero impattante questo singolo. Sono sicuro che sarà un album che darà belle soddisfazioni
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