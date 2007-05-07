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RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
SAXON: disponibile il video di ''The Pilgrimage''
03/02/2022 - 22:06 (61 letture)

Tino
Giovedì 3 Febbraio 2022, 23.02.46
1
Ricorda le atmosfere gloriose e sottovalutate di broken Heroes, o di crusader, veramente bello
RECENSIONI
s.v.
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