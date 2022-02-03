RAGE BEHIND: firmano con Atomic Fire Records, presentano il singolo ''Eminence or Disgrace

04/02/22
SILENT SKIES
Nectar
04/02/22
KUROKUMA
Born of Obsidian
04/02/22
SAXON
Carpe Diem
04/02/22
VORGA
Striving Towards Oblivion
04/02/22
VENOM PRISON
Erebos
04/02/22
ANNISOKAY
Aurora Special Edition
04/02/22
CORPSEGRINDER
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04/02/22
KORN
Requiem
04/02/22
MICHAEL ROMEO
War of the Worlds, pt. 2
04/02/22
THE FINAL SLEEP
Vessels of Grief
06/02/22
GOJIRA + ALIEN WEAPONRY + EMPLOYED TO SERVE
ALCATRAZ - MILANO
11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO
18/02/22
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CS BOCCIODROMO - VICENZA
18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/02/22
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CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO
20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO