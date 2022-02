RED HOT CHILI PEPPERS: ad aprile il nuovo ''Unlimited Love'', ecco il singolo ''Black Summer''

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 7 @Alex: eccome se l'ho letto, stamattina mentre facevo colazione! Concordo su tutto, soprattutto su Rick Rubin. E per fortuna che in Stadium Arcadium non c'era il Rick Rubin del 2022. Piuttosto, mi trovi in disaccordo sul fatto che devi farti piacere a tutti i costi i RHCP...Preferisco ricordarli per ciò che sono stati, piuttosto che idolatrarli per ciò che, in realtà, non sono (più) oggi. 6 Bleaaah..... 5 Pezzo nella norma, felice di riascoltarli. Aspetto il full per giudicare 4 @Giaxomo Tu hai letto cosa ne penso più nello specifico e sebbene la mia speranza sia identica alla tua, ci sono troppi elementi che fanno pensare a un "cancellamento" netto degli ultimi sedici anni (tredici ad essere precisi dall'abbandono di John) a favore di un facile riavvicinamento alle solite sonorità, che comunque su questo brano non è che si sentano poi tantissimo! Ora è uscita un'intervista su NME che lascia intendere che il disco sarà un'esplosione di chitarre, ma chiaramente sono solo parole... Io l'ho detto e continuo a ripeterlo: vorrei ascoltare un disco dei RHCP prodotto interamente da Frusciante (lasciamo a casa Rick Rubin che ha fatto il suo tempo cacchio), quella potrebbe essere una vera svolta. Basta ascoltare i singoli di "By The Way" pre-disco per sentire come suona una produzione curata da lui a livello di band (e lasciando stare i lavori solisti) e confrontarli poi con quelli su disco prodotti da Rubin per capire dove sta la differenza ("Can't Stop" ne è l'esempio più lampante). Poi sono tutte congetture le mie e da bravo fanboy il disco sono certo che mi piacerà (o me lo farò piacere, sbagliando), però ormai il "mito" ha lasciato spazio alla consapevolezza e questo pezzo rappresenta appieno il concetto. 3 Per me si colloca fra l'abominevole e il senza infamia e senza lode (il senza infamia e senza lode è dato da quei 30 secondi in cui percepiamo la chitarra di Fruscio). Non è che mi aspetto di più: mi aspetto un cambio drastico in tutto e per tutto. Improbabile, ma la speranza è sempre l'ultima a morire. Anthony tagliati il baffo che non ti si può vedere. 2 Sempre bravi comunque e piacevoli da sentire. 1 Non sto a riportare qui il mio lunghissimo sproloquio sul nuovo singolo e sulla direzione che l'album potrà intraprendere. In ogni caso ho già preordinato una delle (in realtà poche) versioni deluxe del disco e aspetterò aprile per giudicare in maniera più completa. Sono ovviamente felice come una pasqua per questo ritorno a vedere John in video di nuovo con i capelli lunghi, la camicia e una chitarra in mano al posto di un synth mi fa trasalire di gioia. Purtroppo però "Black Summer" è un brano rassicurante, fin troppo rassicurante, e senza bisogno di fare paragoni scomodissimi con una "Dani California" vecchia di sedici anni, già solo "Dark Necessities" aveva un tiro completamente diverso, in positivo; e mi duole da matti ammetterlo. Comunque il pezzo cresce con gli ascolti, questo è vero, spero però che il disco regali di meglio, ma molto di meglio.