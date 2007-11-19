      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/02/22
EDDIE VEDDER
Earthling

11/02/22
NECROPHOBIC
Hrimthursum [Ristampa]

11/02/22
MORTUARY DRAPE
Wisdom – Vibration – Repent (EP)

11/02/22
THE DEVILS OF LOUDUN
Escaping Eternity

11/02/22
NAPALM DEATH
Resentment is Always Seismic - a final throw of Throes

11/02/22
QUICKSTRIKE
None of a Kind

11/02/22
DEGREED
Are You Ready

11/02/22
GIRISH AND THE CHRONICLES
Hail to the Heroes

11/02/22
VOIVOD
Synchro Anarchy

11/02/22
HANGMANS CHAIR
A Loner

CONCERTI

11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO

18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA

18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/02/22
GAEREA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO

20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
EPICA: guarda la clip live di ''Beyond the Matrix''
10/02/2022 - 23:53 (21 letture)

RECENSIONI
75
89
85
80
83
59
76
80
82
81
ARTICOLI
22/02/2021
Intervista
EPICA
L'alfa e l'omega
01/08/2018
Live Report
FESTA DELL’UNICORNO - EPICA
Vinci (FI), 28/07/2018
13/06/2017
Live Report
RHAPSODY + EPICA + LABYRINTH
Alcatraz, Milano, 07/06/2017
26/01/2017
Intervista
EPICA
Oltre i nostri limiti
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
19/09/2016
Intervista
EPICA
The Holographic Principle: Tra realtà e illusione
09/11/2015
Live Report
EPICA + ELUVEITIE + SCAR SIMMETRY
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 04/11/2015
30/11/2014
Live Report
EPICA + DRAGONFORCE + DAGOBA
Alcatraz, Milano, 24/11/2014
31/05/2014
Intervista
EPICA
L'enigma svelato
22/04/2012
Live Report
EPICA + STREAM OF PASSION + XANDRIA
Alcatraz, Milano, 17/04/2012
20/02/2012
Intervista
EPICA
Il destino di una cantante
09/11/2010
Intervista
EPICA
Presente, passato e soprattutto futuro
03/10/2009
Intervista
EPICA
Disegnatori Universali
06/06/2009
Intervista
EPICA
Cospirando con il divino
05/01/2008
Live Report
SONATA ARCTICA + EPICA
Alcatraz, Milano, 19/11/2007
 
ALTRE NOTIZIE
10/02/2022 - 23:53
EPICA: guarda la clip live di ''Beyond the Matrix''
02/01/2022 - 22:28
EPICA: pubblicato il video rimasterizzato di ''The Phantom Agony''
06/12/2021 - 18:35
EPICA: ''Victims of Contingency'' è il nuovo live video
25/11/2021 - 15:49
EPICA: rimandato al 2023 il tour con gli Apocalyptica
04/11/2021 - 22:59
EPICA: guarda il live video di ''Kingdom of Heaven Pt. 3''
08/10/2021 - 16:30
EPICA: è disponibile il live video di ''The Skeleton Key''
09/09/2021 - 21:55
EPICA: annunciato il nuovo live album ''Ωmega Alive''
01/07/2021 - 12:26
LUPPOLO IN ROCK: gli Epica suoneranno al Road to Luppolo il 28 agosto
29/04/2021 - 22:13
EPICA: uno show in streaming il prossimo 12 giugno
26/02/2021 - 14:13
EPICA: presentano il video di ''The Skeleton Key''
ULTIME NOTIZIE
11/02/2022 - 00:04
THE GATHERING: ecco i dettagli di ‘‘Beautiful Distortion’’ e il secondo singolo ‘‘We Rise’’
11/02/2022 - 00:03
KILLING JOKE: a marzo il nuovo EP ‘‘Lord of Chaos’’, ascolta la titletrack
11/02/2022 - 00:02
HILLTOPS ARE FOR DREAMERS: firmano con Rockshots Records per il disco di debutto
11/02/2022 - 00:01
ONCE HUMAN: il video della titletrack di ‘‘Scar Weaver’’
11/02/2022 - 00:00
CULT OF LUNA: tutto il nuovo ‘‘The Long Road North’’ è ascoltabile in streaming
10/02/2022 - 23:49
VIROCRACY: in arrivo a marzo il disco ''Ecophagia''
10/02/2022 - 16:37
YES: ecco la clip ufficiale di ''A Living Island'' dall'ultimo disco
10/02/2022 - 16:26
ANN WILSON: ad aprile il nuovo album solista ''Fierce Bliss'', ascolta il primo singolo
10/02/2022 - 16:20
THE BIG DEAL: online il primo inedito ''Never Say Never''
10/02/2022 - 16:06
MAMMOTH WVH: online la clip di ‘‘Epiphany’’ dal disco d'esordio di Wolfgang Van Halen
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     