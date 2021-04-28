      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/02/22
EDDIE VEDDER
Earthling

11/02/22
NECROPHOBIC
Hrimthursum [Ristampa]

11/02/22
CULT OF LUNA
The Long Road North

11/02/22
AMORPHIS
Halo

11/02/22
MORTUARY DRAPE
Wisdom – Vibration – Repent (EP)

11/02/22
HANGMANS CHAIR
A Loner

11/02/22
DEGREED
Are You Ready

11/02/22
NEW HORIZON
Gate of the Gods

11/02/22
QUICKSTRIKE
None of a Kind

11/02/22
NAPALM DEATH
Resentment is Always Seismic - a final throw of Throes

CONCERTI

11/02/22
SOEN (POSTICIPATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO

18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA

18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/02/22
GAEREA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO

20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
WAIT: tutto il nuovo ''The End of Noise'' in streaming
11/02/2022 - 08:11 (47 letture)

ALTRE NOTIZIE
11/02/2022 - 08:11
WAIT: tutto il nuovo ''The End of Noise'' in streaming
10/12/2021 - 09:43
WAIT: online il singolo ''I Climb Downhill'' dal nuovo album
26/11/2021 - 19:37
WAIT: in arrivo a febbraio l'album ''The End of Noise'', ecco il primo singolo
11/10/2021 - 10:23
JEFF SCOTT SOTO: online la nuova versione di ‘‘I'll Be Waiting’’ dei Talisman con Alirio
26/08/2021 - 00:08
JOE BONAMASSA: a ottobre uscirà ‘‘Time Clocks’’, ascolta ‘‘The Heart that Never Waits’’
14/07/2021 - 00:52
VOLBEAT: guarda il video di ''Wait a Minute My Girl''
09/07/2021 - 22:47
HARDLINE: in streaming ''Waiting for Your Fall'' dal nuovo disco
02/06/2021 - 15:39
VOLBEAT: ascolta i brani inediti ''Dagen Før'' e ''Wait a Minute My Girl''
04/05/2021 - 18:21
WITHERED: ascolta la nuova ''Casting in Wait''
28/04/2021 - 11:20
FEANOR: guarda il video ufficiale di ‘‘Hell is Waiting’’
ULTIME NOTIZIE
11/02/2022 - 13:00
AMORPHIS: disponibile il video di ''Northwards''
11/02/2022 - 10:16
SCORPIONS: online il nuovo singolo ''Seventh Sun''
11/02/2022 - 09:46
KAT: scomparso Roman Kostrzewski
11/02/2022 - 09:29
KING CRIMSON: è scomparso Ian McDonald
11/02/2022 - 08:15
DEMONICAL: annunciato il nuovo ''Mass Destroyer'', ascolta un brano
11/02/2022 - 08:05
METALITALIA.COM FESTIVAL: svelate le nuove date
11/02/2022 - 08:00
SATAN: dettagli e singolo del nuovo album ''Earth Infernal''
11/02/2022 - 00:04
THE GATHERING: ecco i dettagli di ‘‘Beautiful Distortion’’ e il secondo singolo ‘‘We Rise’’
11/02/2022 - 00:03
KILLING JOKE: a marzo il nuovo EP ‘‘Lord of Chaos’’, ascolta la titletrack
11/02/2022 - 00:02
HILLTOPS ARE FOR DREAMERS: firmano con Rockshots Records per il disco di debutto
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     