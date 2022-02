KING CRIMSON: è scomparso Ian McDonald

9 sarebbe a dire "morto". R.I.P. 8 Grande musicista, che per due volte ha dovuto abbandonare il gruppo che aveva contribuito a fondare. Ricordo che in particolare per i Foreigner la cosa lo aveva dispiaciuto moltissimo. 7 Grande tristezza...che dischi meravigliosi il debutto dei KC e quello dei Foreigner...r.i.p. 6 King Crimson e Foreigner. Musicista pazzesco. RIP 5 Rip 4 Una di quelle figure "minori" del rock che tanto minori alla fine non sono. "Ian McDonald chi?". "Mah...nessuno, Ha solo suonato le tastiere nel debutto dei King Crimson e nei primi tre dei Foreigner". Oggi Epitaph risuonerà a lungo in casa mia. 3 Rip 2 Azz.. R.i.p. 1 noooo, r.i.p.