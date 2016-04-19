DESPISED ICON: in studio per il nuovo album

14/02/22
THE NEPTUNE POWER FEDERATION
Le Demon de l Amour
14/02/22
HATE & MERDA
Ovunque Distruggi
18/02/22
GLASYA
Attarghan
18/02/22
JONAS LINDBERG & THE OTHER SIDE
Miles From Nowhere
18/02/22
BUNUEL
Killers Like Us
18/02/22
DAGOBA
By Night
18/02/22
IMMOLATION
Acts of God
18/02/22
KHULL
Call to Arms
18/02/22
MECCA
20 Years (Collection)
18/02/22
CRUSADE OF BARDS
Tales of the Seven Seas
15/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
16/02/22
HAKEN (POSTICIPATO)
ALCATRAZ - MILANO
18/02/22
GAEREA + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/02/22
GAEREA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO
20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
27/02/22
DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
I usually keep these things secret but we’re halfway done writing Despised Icon LP7 🤫 pic.twitter.com/nnvV9vdRq5— Alex Erian (@AlexErian514) February 9, 2022
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