SKULL FIST: dettagli e singolo del nuovo album ''Paid in Full''

18/02/22
BUNUEL
Killers Like Us
18/02/22
KHULL
Call to Arms
18/02/22
ANNIHILATOR
Metal II
18/02/22
DAGOBA
By Night
18/02/22
ASGAARD
What If... [Digital]
18/02/22
MECCA
20 Years (Collection)
18/02/22
IMMOLATION
Acts of God
18/02/22
JONAS LINDBERG & THE OTHER SIDE
Miles From Nowhere
18/02/22
ZADRA
Guiding Star
18/02/22
VEONITY
Elements of Power
18/02/22
THE DEAD DAISIES + MIKE TRAMP & MARCUS NAND (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/02/22
GAEREA + GUESTS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA
19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO
20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
27/02/22
DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO
04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO