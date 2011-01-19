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A New Heartbeat

25/02/22
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Giving Up the Ghost

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19/02/22
GAEREA + GUESTS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
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19/02/22
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20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

27/02/22
DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO

04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO

12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
HELLOWEEN: posticipano il tour europeo con gli Hammerfall
19/02/2022 - 11:13 (44 letture)

fasanez
Sabato 19 Febbraio 2022, 12.46.21
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27 agosto, sabato sera, all'aperto... potrei pensarci seriamente. Comunque non comprerò certo il biglietto in anticipo.
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Atlantico, Roma, 19/01/2011
 
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