      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/02/22
SHADOWS OF STEEL
Twilight II (EP)

22/02/22
VIVALDI METAL PROJECT
Epiclassica

22/02/22
SHAPE OF DESPAIR
Return to the Void

24/02/22
MARTYR
Planet Metalhead

25/02/22
BLOOD INCANTATION
Timewave Zero

25/02/22
DARKNESS EVERYWHERE
The Seventh Circle

25/02/22
GUNS N` ROSES
Hard Skool [EP]

25/02/22
RITUAL NECROMANCY / FOSSILIZATION
Split

25/02/22
TYGERS OF PAN TANG
A New Heartbeat

25/02/22
MOUNTAINEER
Giving Up the Ghost

CONCERTI

19/02/22
GAEREA + GUESTS
CIRCOLO DEV - BOLOGNA

19/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/02/22
FROZEN CROWN + REASONS BEHIND + NOCTURNA
LEGEND CLUB - MILANO

20/02/22
RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + PHANTOM ELITE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

21/02/22
NAPALM DEATH + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

27/02/22
DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO

04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO

12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
SADIST: online ''Finger Food'' dal nuovo album ''Firescorched''
19/02/2022 - 11:22 (29 letture)

RECENSIONI
50
79
85
90
ARTICOLI
04/09/2018
Live Report
SADISTIC INTENT
Boston Music Room, London, 14/08/18
11/01/2017
Live Report
SADISTIC INTENT + GUEST / DESTROYER 666 + GUEST
Voodoo Lounge, Dublin, 30/12/2016 - 31/12/2016
16/03/2016
Live Report
SADIST + ADIMIRON + FOG + DYING MUSES
Cycle Club, Calenzano (FI), 12/03/2016
17/11/2015
Intervista
SADIST
Trevor e Tommy ci presentano Hyaena
11/11/2012
Intervista
SADIST
Vivere per suonare, suonare per vivere
13/08/2012
Live Report
SADIST + RIUL DOAMNEI + STARGATE
Day III, Goose Festival, Castello di Zevio (VR), 04/08/2012
22/06/2012
Intervista
SADIST
Società Metalliche
07/04/2011
Live Report
SLAYER + MEGADETH + SADIST
Atlantico, Roma, 03/04/2011
07/06/2010
Live Report
MEGADETH + SADIST + LABYRINTH
Atlantico, Roma, 04/06/2010
28/05/07
Intervista
SADIST
Parlano Tommy e Alessio
 
ALTRE NOTIZIE
19/02/2022 - 11:22
SADIST: online ''Finger Food'' dal nuovo album ''Firescorched''
22/01/2022 - 11:14
SADIST: i dettagli del nuovo album ''Firescorched''
18/01/2022 - 11:12
SADIST: arriva il disco solista di Tommy Talamanca ''Atopia''
08/10/2021 - 00:35
SADIST: entrano nel roster di Agonia Records
26/05/2021 - 15:03
SADISTIK FOREST: ascolta il brano ''Black Waters''
27/04/2021 - 00:46
SADISTIK FOREST: online l’inedita ‘‘Nihil’’ dal nuovo EP
12/04/2021 - 00:29
SADISTIK FOREST: ‘‘Barbarian’’ è il nuovo singolo dall’EP in arrivo a maggio
28/02/2021 - 17:05
SADISTIK FOREST: uscirà a maggio il nuovo EP, ecco ''Mandragore''
18/01/2021 - 22:19
DEPTHS OF HATRED: ''Sadistic Trials'' è il nuovo singolo
23/11/2020 - 19:02
SADIST: al lavoro sul nono album ''Firescorched''
ULTIME NOTIZIE
19/02/2022 - 13:16
ANNIHILATOR: online la clip di ''Couple Suicide'' con Angela Gossow e Danko Jones
19/02/2022 - 12:36
SLIPKNOT: guarda il live video di ''The Chapeltown Rag''
19/02/2022 - 12:14
DOWNSET.: firmano con Nuclear Blast Records, in arrivo la ristampa di due demo
19/02/2022 - 12:05
PURE WRATH: ascolta il nuovo album ''Hymn To The Woeful Hearts''
19/02/2022 - 11:58
FALLEN SANCTUARY: firmano con AFM Records per il disco di debutto
19/02/2022 - 11:45
AGNOSTIC FRONT: quattro concerti in Italia
19/02/2022 - 11:36
BLACK SWAN: il video della titletrack di ''Generation Mind''
19/02/2022 - 11:35
Y&T: Dave Meniketti è in cura per un tumore
19/02/2022 - 11:16
SPACE OF VARIATIONS: ''vein.mp3'' è il secondo singolo da ''Imago''
19/02/2022 - 11:28
THUNDER: svelano i dettagli del nuovo ''Dopamine'', ascolta un brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     