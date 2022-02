MESHUGGAH: annullata la data di Milano

La normalità per l'estate sarà tornata, già ora non mi pare ci sia molto di cui parlare a parte il green pass, che ha le settimane contate. Ad annullare del tutto o a rinviare di un anno sono praticamente solo gli americani per motivi economici. Come gli Aerosmith: già non se li caga quasi più nessuno (a vedere Steven Tyler nel luglio 2018 a Trieste c'erano quattro gatti), chi glielo fa fare di attraversare l'oceano per suonare per pochi fedelissimi, visto che comunque è plausibile che in generale, per i concerti di quest'anno, c'è / ci sarà meno pubblico? Gli europei, chi pensa meno ai soldi, chi ha una fanbase ancora bella grossa e motivata (vedasi Iron Maiden) sta già scaldando i motori.