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01/03/22
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04/03/22
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12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO

15/03/22
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LORENZINI DISTRICT - MILANO

18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/03/22
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CSO PEDRO - PADOVA

18/03/22
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THE FACTORY - VERONA

19/03/22
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HALL - PADOVA
WOLF: guarda il video d ''Shadowland''
24/02/2022 - 12:26 (41 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
13/07/2019
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23/12/2018
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A PERFECT CIRCLE + CHELSEA WOLFE
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10/11/2018
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POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN` DYNAMITE
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22/01/2017
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EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
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27/08/2016
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13/05/2016
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15/12/2015
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21/06/2014
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BLACK SABBATH + BLACK LABEL SOCIETY + REIGNWOLF
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21/07/2012
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WOLFMOTHER + BUD SPENCER BLUES EXPLOSION
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