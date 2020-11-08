      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/02/22
MARTYR
Planet Metalhead

25/02/22
FELSKINN
Enter the Light

25/02/22
COBRA THE IMPALER
Colossal Gods

25/02/22
D’VIRGILIO, MORSE & JENNINGS
Troika

25/02/22
SOLILOQUIUM
Soulsearching

25/02/22
COREY TAYLOR
CMFB…Sides

25/02/22
GUNS N` ROSES
Hard Skool [EP]

25/02/22
RITUAL NECROMANCY / FOSSILIZATION
Split

25/02/22
CATABOLIC
Besiege the Uncivil

25/02/22
HAMMERFALL
Hammer of Dawn

CONCERTI

27/02/22
DOOL + SECRETS OF THE MOON + CARONTE (CANCELLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO

04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO

12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO

15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO

18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA

18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA

19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA
EVERGREY: annunciano il nuovo album ''A Heartless Portrait'', ascolta ''Save Us''
24/02/2022 - 16:20 (18 letture)

RECENSIONI
81
67
78
70
80
75
88
82
s.v.
s.v.
s.v.
74
ALTRE NOTIZIE
24/02/2022 - 16:20
EVERGREY: annunciano il nuovo album ''A Heartless Portrait'', ascolta ''Save Us''
16/01/2022 - 18:34
EVERGREY: il live video di ''King of Errors''
13/12/2021 - 11:26
EVERGREY: previsto per il mese prossimo il nuovo live album, ecco il singolo ''Weightless''
27/08/2021 - 00:38
EVERGREY: firmano con Napalm Records
25/02/2021 - 17:56
EVERGREY: ascolta ''The Beholder'' da ''Escape of the Phoenix''
04/02/2021 - 16:17
EVERGREY: il video ufficiale della nuova ''Where August Mourn''
08/01/2021 - 15:50
EVERGREY: il videoclip del singolo ''Eternal Nocturnal''
04/12/2020 - 00:17
EVERGREY: il primo singolo dal nuovo album è ‘‘Forever Outsider’’
01/12/2020 - 21:34
EVERGREY: diffusi i dettagli del nuovo disco ''Escape Of The Phoenix''
08/11/2020 - 12:44
EVERGREY: completati i lavori sul nuovo disco
ULTIME NOTIZIE
24/02/2022 - 16:17
SHAPE OF DESPAIR: tutto il nuovo ''Return to the Void'' in streaming
24/02/2022 - 16:10
DEATH SS: fuori Glenn Strange, Aldo Lonobile e Marco Lazzarini e una data a Milano
24/02/2022 - 16:05
DESTRUCTION: ecco il video di ''No Faith in Humanity''
24/02/2022 - 14:01
SIGUR ROS: in studio per il nuovo album
24/02/2022 - 12:26
WOLF: guarda il video d ''Shadowland''
24/02/2022 - 12:22
MALEVOLENCE: dettagli e singolo del nuovo album ''Malicious Intent''
24/02/2022 - 12:16
I AM MORBID: con Belphegor e Hate per tre concerti in Italia
24/02/2022 - 12:06
MORTIIS: in arrivo uno split album con Il Segno del Comando e Freddie Delirion and the Phantoms
24/02/2022 - 12:00
NORDJEVEL: disponibile il nuovo singolo ''Within the Eyes''
24/02/2022 - 11:53
THE PINEAPPLE THIEF: dettagli e titletrack del nuovo album ''Give it Back''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     