ABBATH: disponibile il lyric video di ''The Book of Breath '' dal nuovo album

01/03/2022 - 11:56 (129 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 @d.r.i. , prima di criticare aspetterei l’uscita del disco! La voce va a gusti, ma sicuramente particolare e diversa dalle 100 mila voci fotocopie che si ascoltano in altre band!Almeno lui e’ sempre stato originale sia nello stile che nella cura delle cover, la digi box non mi sembra male,come sempre ricca di gadget, potachiavi, gardaglietto, e una cover con una mano che tiene un teschio. Sicuramente superiore a demonaz , anche se l’ultimo degli immortal sembra un vero miracolo! L’unica pecca che quei brani non li vedremo mai dal vivo, visto i problemi alla mano di demonaz e le divergenze con orgh.....Abbath non vedo l’ora di vederlo a trezzo, per me se succede sara’ un evento fantastico 2 Musicalmente per me sempre valido, sicuramente mi piace di più dei lavori di demonaz. Voce? Se così si può chiamare sempre la stessa e a me piace così com'è, il popeye del (post) black metal 1 Non so se sia più brutta la cover o quel che resta della sua "voce"