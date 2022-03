SCORPIONS: guarda la clip di ''When You Know (Where You Come From)'' dal nuovo album

01/03/2022



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Questi ragazzacci hanno tirato fuori un capolavoro, brividi. 2 Super pezzone. Mi mancava di ascoltare della buona musica, mi sembra di tornare all 89 1 Come sono lontani i winds of change, quella dei soldiers passing by, alla faccia del cambiamento con protagonisti sempre gli stessi, questa canzone un po' gli assomiglia, tristemente aggiungo io