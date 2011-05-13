LORD AGHEROS: in streaming una clip da ''Koiné''

03/03/22
MARILLION
An Hour Before It`s Dark
04/03/22
THE FLOWER KINGS
By Royal Decree
04/03/22
VEIN.FM
This World is Going to Ruin You
04/03/22
OH HIROSHIMA
Myriad
04/03/22
ASGAARD
What If... [Physical]
04/03/22
OTTONE PESANTE
...and the Black Bells Rang
04/03/22
VIOLENCE
Area Sub Rosa
04/03/22
TY TABOR
Shades
04/03/22
DESERTED FEAR
Doomsday
04/03/22
SYLVAINE
Nova
01/03/22
CELESTE + CONJURER
TUNNEL CLUB - MILANO
04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO
12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA
18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA
19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA
19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA