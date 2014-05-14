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03/03/22
MARILLION
An Hour Before It`s Dark

04/03/22
FUELED BY FIRE
Past...Present...No Future Pt. 2 (EP)

04/03/22
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04/03/22
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Dear Silence

04/03/22
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This World is Going to Ruin You

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04/03/22
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04/03/22
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Area Sub Rosa

CONCERTI

04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO

12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO

15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO

18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA

18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA

19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA

19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
1914: cancellano il tour europeo
03/03/2022 - 11:41 (40 letture)

lisablack
Giovedì 3 Marzo 2022, 14.05.14
1
Scelta comprensibile 👏👏coraggio e avanti💪
RECENSIONI
81
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