SEPTICFLESH: annunciano il nuovo album ''Modern Primitive'', guarda un video

04/03/22
THE DEFACED
Charlatans
04/03/22
OH HIROSHIMA
Myriad
04/03/22
FUELED BY FIRE
Past...Present...No Future Pt. 2 (EP)
04/03/22
OTTONE PESANTE
...and the Black Bells Rang
04/03/22
VIOLENCE
Area Sub Rosa
04/03/22
ASGAARD
What If... [Physical]
04/03/22
WARRIOR SOUL
Out on Bail
04/03/22
CROWBAR
Zero and Below
04/03/22
MIDNIGHT
Let There Be Witchery
04/03/22
THE FLOWER KINGS
By Royal Decree
04/03/22
REVENGE (CAN) + MISÞYRMING + EMBRACE OF THORNS + ULTRA SILVAM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
04/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
ZIGGY CLUB - TORINO
12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA
18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA
19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA
19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA
24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)