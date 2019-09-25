      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Glitch - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/03/22
CHRONOMANCY
Shadows in Atlantis

10/03/22
AS THE WORLD DIES
Agonist

11/03/22
SOULLINE
Screaming Eyes

11/03/22
FIRMAMENT
The Aetheric Pathway

11/03/22
KISS
Off the Soundboard - Live in Virginia Beach

11/03/22
ARKAIK
Labyrinth of Hungry Ghosts

11/03/22
RUST N` RAGE
One for the Road

11/03/22
HOUSE OF SHAKIRA
Lint XXV

11/03/22
THE HUMAN TORNADO
Love Is Démodé

11/03/22
EDGE OF FOREVER
The Days of Future Past - The Remasters

CONCERTI

12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO

15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO

18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA

18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA

18/03/22
STAGE OF REALITY - My Inner Prison Release Party
LET IT BEER - ROMA

19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA

19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
AEVUM: ecco il singolo ''7''
05/03/2022 - 17:35 (40 letture)

RECENSIONI
69
45
ALTRE NOTIZIE
05/03/2022 - 17:35
AEVUM: ecco il singolo ''7''
29/01/2022 - 00:03
AEVUM: annunciati i dettagli del nuovo album ‘‘Glitch’’
20/12/2021 - 11:11
AEVUM: il video di ''Austerlitz'' dal nuovo album in arrivo
04/10/2021 - 00:16
AEVUM: ad aprile 2022 uscirà ‘‘Glitch’’, annunciati due singoli
27/07/2020 - 20:49
AEVUM: disponibile la clip di ''The Pilgrim''
28/03/2020 - 11:24
AEVUM: svelato il video di ''The Time Machine''
29/02/2020 - 11:11
AEVUM: online il video di ''Tair'' dall'album ''Multiverse''
16/01/2020 - 16:22
AEVUM: svelati i dettagli di ''Multiverse''
10/01/2020 - 20:27
AEVUM: ''Multiverse'' uscirà a marzo per DarkTunes
25/09/2019 - 11:19
ET SIGNVM ERAT: in nuovo progetto di Bruno Masulli (In Aevum Agere) debutta a novembre
ULTIME NOTIZIE
05/03/2022 - 18:12
FER DE LANCE: i dettagli di ''The Hyperborean''
05/03/2022 - 18:07
HALLAS: presentano il nuovo singolo ''Elusion's Gate''
05/03/2022 - 18:02
HELL MILITIA: ecco la clip di ''Lifeless Light''
05/03/2022 - 17:43
VOLTURIAN: annunciano il secondo album e il nuovo batterista
05/03/2022 - 17:39
CONFIDENTIAL: pubblicano un altro brano dal nuovo album
05/03/2022 - 11:56
ENVY OF NONE: ''Look Inside'' è il secondo singolo della nuova band di Alex Lifeson
05/03/2022 - 11:38
STAGE OF REALITY: ecco il video ufficiale di ‘‘My Inner Prison’’
05/03/2022 - 11:27
SHINEDOWN: il video ufficiale della titletrack di ''Planet Zero''
05/03/2022 - 11:27
LUCIFER`S CHILD: ascolta la nuova ''Nova Tenebris''
05/03/2022 - 11:20
MIDNIGHT: il nuovo ''Let There Be Witchery'' in streaming e il video di ''Szex Witchery''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     