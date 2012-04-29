HELL MILITIA: ecco la clip di ''Lifeless Light''

08/03/22
CHRONOMANCY
Shadows in Atlantis
10/03/22
AS THE WORLD DIES
Agonist
11/03/22
SOULLINE
Screaming Eyes
11/03/22
FIRMAMENT
The Aetheric Pathway
11/03/22
KISS
Off the Soundboard - Live in Virginia Beach
11/03/22
ARKAIK
Labyrinth of Hungry Ghosts
11/03/22
RUST N` RAGE
One for the Road
11/03/22
HOUSE OF SHAKIRA
Lint XXV
11/03/22
THE HUMAN TORNADO
Love Is Démodé
11/03/22
EDGE OF FOREVER
The Days of Future Past - The Remasters
12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA
18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA
18/03/22
STAGE OF REALITY - My Inner Prison Release Party
LET IT BEER - ROMA
19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA
19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA
24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)