Vega ha detto che nonostante una militanza decennale non è mai diventato un membro ufficiale del gruppo, ma di album in album gli veniva offerto un contratto "a tempo". Durante il blocco causato dalla pandemia lui e il suo management hanno chiesto una situazione contrattuale migliore ma il resto della band, tramite avvocati, in pratica gli ha proposto un altro contratto alle stesse condizioni/cifre pre-pandemia. Per questo non ha accettato ed è tornato nei Quicksand; peccato, vedremo ora chi sarà il sostituto.