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11/03/22
HOUSE OF SHAKIRA
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The Winter Wake

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11/03/22
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11/03/22
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11/03/22
WEREWOLVES
Death Metal (EP)

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12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO

12/03/22
IN.SI.DIA + URAL
ARCI TOM - MANTOVA

15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
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18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
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18/03/22
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18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA

18/03/22
STAGE OF REALITY - My Inner Prison Release Party
LET IT BEER - ROMA

19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
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19/03/22
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FREAK OUT - BOLOGNA

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
BILLYBIO: disponibile un brano dal prossimo disco
09/03/2022 - 19:29 (30 letture)

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