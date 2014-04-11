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12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
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12/03/22
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18/03/22
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18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
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18/03/22
STAGE OF REALITY - My Inner Prison Release Party
LET IT BEER - ROMA

19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
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19/03/22
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FREAK OUT - BOLOGNA

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
SATAN: ascolta ''From Second Sight'' dal nuovo album ''Earth Infernal''
11/03/2022 - 18:45 (55 letture)

Cristiano Elros
Venerdì 11 Marzo 2022, 22.11.29
1
Davvero niente male!
RECENSIONI
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18/04/2014
Live Report
ONSLAUGHT + DEATH MECHANISM + TORMENT + BARBARIAN + SATANIKA + GUEST
Traffic Club, Roma, 11/04/2014
 
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