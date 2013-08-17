      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

11/03/22
SOULLINE
Screaming Eyes

11/03/22
ELVENKING
The Winter Wake

11/03/22
ELVENKING
Heathenreel (ristampa)

11/03/22
FIND ME
Lightning in a Bottle

11/03/22
RUST N` RAGE
One for the Road

11/03/22
EDGE OF FOREVER
The Days of Future Past - The Remasters

11/03/22
HOUSE OF SHAKIRA
Lint XXV

11/03/22
DEAD LORD
Dystopia (EP)

11/03/22
ODDLAND
Vermillion

11/03/22
VANIR
Sagas

CONCERTI

12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO

12/03/22
IN.SI.DIA + URAL
ARCI TOM - MANTOVA

15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO

18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA

18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA

18/03/22
STAGE OF REALITY - My Inner Prison Release Party
LET IT BEER - ROMA

19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA

19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA

24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
ANVIL: online il video ufficiale di ''Ghost Shadow''
11/03/2022 - 18:48 (47 letture)

RECENSIONI
73
72
70
s.v.
s.v.
69
82
70
80
77
73
75
65
ARTICOLI
13/04/2016
Live Report
UDO + ANVIL
Circolo Colony, Brescia (BS), 09/04/2016
17/08/2013
Intervista
ANVIL
Alla deriva a bordo di un'incudine
 
ALTRE NOTIZIE
11/03/2022 - 18:48
ANVIL: online il video ufficiale di ''Ghost Shadow''
23/02/2022 - 18:31
ANVIL: ecco i dettagli del nuovo album ''Impact Is Imminent''
14/02/2022 - 00:04
ANVIL: completato il missaggio del nuovo disco
31/08/2021 - 00:10
ANVIL: ultimate le registrazioni del diciannovesimo album
10/08/2021 - 00:09
ANVIL: al lavoro sul diciannovesimo album
01/04/2020 - 14:18
BLACK ANVIL: firmato accordo con Season Of Mist, il quinto album nel 2020
02/02/2020 - 11:26
ANVIL: ecco il video di ''Legal At Last''
06/12/2019 - 10:02
ANVIL: a febbraio il nuovo album, brano online
27/04/2019 - 10:51
ANVIL: previste per ottobre le registrazioni del nuovo disco
26/02/2018 - 11:54
ANVIL: il 7 marzo a Roma
ULTIME NOTIZIE
11/03/2022 - 18:56
MISERY INDEX: ecco il video di ''The Eaters And The Eaten'' dal nuovo album
11/03/2022 - 18:45
SATAN: ascolta ''From Second Sight'' dal nuovo album ''Earth Infernal''
11/03/2022 - 12:33
THE HUMAN TORNADO: esce oggi ''Love Is Démodé'', guarda la clip di ''It's Never Too Late''
11/03/2022 - 12:02
ALLEHACKBAR: ad aprile il nuovo ''In Your Face'', ascolta la titletrack
11/03/2022 - 11:10
DIE APOKALYPTISCHEN REITER: ''Euer Gott ist der Tod'' è il nuovo singolo da ''Wilde Kinder''
11/03/2022 - 11:05
ASSUMPTION: ascolta degli estratti dal nuovo album ''Hadean Tides''
11/03/2022 - 11:03
SCHANDMAUL: i dettagli e il primo singolo del nuovo album ''Knüppel aus dem Sack''
11/03/2022 - 10:57
CROBOT: annunciano il nuovo album ''Feel This'', ascolta ''Better Times''
11/03/2022 - 10:49
MASTER BOOT RECORD: dettagli e singolo del nuovo album ''Personal Computer''
11/03/2022 - 10:27
ANGUISH FORCE: guarda il video di ''Pay for the Mistakes of Others'' dal nuovo album in studio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     