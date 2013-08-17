ANVIL: online il video ufficiale di ''Ghost Shadow''

11/03/22
SOULLINE
Screaming Eyes
11/03/22
ELVENKING
The Winter Wake
11/03/22
ELVENKING
Heathenreel (ristampa)
11/03/22
FIND ME
Lightning in a Bottle
11/03/22
RUST N` RAGE
One for the Road
11/03/22
EDGE OF FOREVER
The Days of Future Past - The Remasters
11/03/22
HOUSE OF SHAKIRA
Lint XXV
11/03/22
DEAD LORD
Dystopia (EP)
11/03/22
ODDLAND
Vermillion
11/03/22
VANIR
Sagas
12/03/22
HATE & MERDA + DIONISIUM
CIRCOLO GAGARIN - BUSTO ARSIZIO
12/03/22
IN.SI.DIA + URAL
ARCI TOM - MANTOVA
15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA
18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA
18/03/22
STAGE OF REALITY - My Inner Prison Release Party
LET IT BEER - ROMA
19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA
19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA
24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)