RAGE BEHIND: guarda la clip di ''Dictated Freedom''

14/03/22
ACHERONTAS
Malocchio – The Seven Tongues of ΔΑΗΜΩΝ
15/03/22
BLAZEMTH
The Return of Lucifer
17/03/22
KNIGHT & GALLOW
For Honor and Bloodshed
17/03/22
KANONENFIEBER
Yankee Division
18/03/22
LAZY QUEEN
A Human Reaction
18/03/22
CHIP Z` NUFF
Perfectly Imperfect
18/03/22
AGATHODAIMON
The Seven
18/03/22
TYR
A Night at the Nordic House
18/03/22
BREATHE ATLANTIS
Overdrive
18/03/22
HELL IN THE CLUB
Kamikaze – 10 Years in the Slums
15/03/22
SABATON + THE HU + LORDI (RINVIATO)
LORENZINI DISTRICT - MILANO
18/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
18/03/22
MESSA
CSO PEDRO - PADOVA
18/03/22
HATE & MERDA + WOJTEK
THE FACTORY - VERONA
18/03/22
STAGE OF REALITY - My Inner Prison Release Party
LET IT BEER - ROMA
19/03/22
W.A.S.P. (RIMANDATO)
HALL - PADOVA
19/03/22
MESSA
FREAK OUT - BOLOGNA
24/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/03/22
DRACONIAN + NIGHTFALL + SHORES OF NULL (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
25/03/22
RECKLESS LOVE + COLLATERAL + SPEED STROKE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA