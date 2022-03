JAMES LABRIE: diffusi i dettagli del nuovo album ''Beautiful Shade of Grey''

18/03/2022 - 17:25 (90 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Ma che piacevole sorpresa, mi aspettavo qualcosa di pesante e aggressivo ma posso dire che sono rimasto sorpreso in senso positivo? Mi piace abbastanza dai vediamo come andranno le prossime tracce 1 Come singolo apripista ci sta,non e' affatto male...per il resto vedremo. Da solista non mi ha fatto mai impazzire. Cmq sempre rispetto per Labrie.